藤本美貴が、1月28日（火）放送の「夫が寝たあとに」にて、子供たちに習わせている習い事を明かした。【映像】藤本美貴が子供たちに習わせている習い事同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は、ゲストとしてお笑い芸人のバービーが登場し、出産や育児について語った。2021年に6歳年下の一般男性「つーたん」と結婚し、昨年8月に長女を出産したバー