インド北部で29日、ヒンズー教の行事の最中に群衆が倒れる事故があり、少なくとも17人が死亡しました。会場には数千万人が集まっていたとみられ、殺到した人が次々に倒れたということです。この行事はヒンズー教の信者がガンジス川などで沐浴するもので、およそ4億人の参加が見込まれていました。現地当局が事故原因を調べています。