ドル円理論価格1ドル＝154.79円（前日比+0.28円） 割高ゾーン：155.53より上 現値：155.10 割安ゾーン：154.05より下 過去5営業日の理論価格 2025/01/29154.52 2025/01/28154.33 2025/01/27155.55 2025/01/24156.16 2025/01/23155.69 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています