フジテレビと親会社であるフジ・メディア・ホールディングスは30日、定例の取締役会を開き、経営刷新に向けた体制づくりなどを議論します。フジテレビ遠藤龍之介副会長「信頼回復というのが一義だということは社内も社外取締役とも一致した見解だと思うので、それに向かって作業していくことになると思います」30日正午から開かれる取締役会では、親会社の社外取締役7人が求める、経営刷新委員会の設置や、機動的な調査・提