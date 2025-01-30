自民党派閥の裏金事件をめぐり、衆院予算委員会は30日午前、有罪判決を受けた安倍派の会計責任者（当時）の松本淳一郎氏を、参考人招致することを野党の賛成多数で決めた。自民党は反対し、与党の公明党は退席した。ただ出席は任意で、松本氏は応じない公算が大きい。再開した衆院予算委理事懇談会に臨む与野党の議員ら。奥中央は安住淳委員長=2025年1月28日午後5時55分、岩下毅撮影安住淳委員長（立憲民主党）は委員会後、記