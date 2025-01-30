気象台は、午前9時37分に、大雪警報を喜多方市、西会津町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・喜多方市、西会津町に発表会津では、30日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福島市□なだれ注意報30日にかけて警戒■会津若松市□なだれ注意報31日にかけて警戒■郡山市□なだれ注意報30日にかけて警戒■郡山市湖南□なだれ注意報31日にかけて警戒■白河市□なだれ注意報30