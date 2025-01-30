白洋舎が寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、カイ気配のまま株価水準を切り上げる展開をみせている。クリーニング業界の最大手でリネン製品のレンタルなども行うが、インバウンド特需を反映した取引先ホテルの稼働率上昇が追い風となり、足もとの業績は会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。２９日取引終了後に２４年１２月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の１９億円から２２億円（前の期比