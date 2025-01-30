サークレイスが大幅高で３日続伸している。２９日の取引終了後、川崎重工業グループのＩＴ事業会社であるベニックソリューション（兵庫県明石市）と自律型ＡＩエージェントを活用したＤＸ推進を目的に協業を開始すると発表しており、好材料視されている。自律型ＡＩエージェントを活用して、川崎重工グループとそのグローバル展開及び製造業界におけるＤＸを推進し、従業員の働き方改