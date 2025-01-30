ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎが上げ足鮮明、マドを開けて買われる展開。今月下旬に入ってから一気に上値指向を強めており、きょうまでの直近９営業日で８勝１敗、きょうの高値まで差し引き７００円近く水準を切り上げた。製造業向けＡＩ外観検査システムを手掛けており、新規顧客の開拓が進む一方、既存顧客の生産ライン増設などの設備投資需要拡大を取り込み業績は絶好調に推移している。営業利益は２４年２月期に前の期比約８