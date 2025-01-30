アドバンテストが続伸している。２９日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を６４００億円から７４００億円（前期比５２．１％増）へ、営業利益を１６５０億円から２２６０億円（同２．８倍）へ、純利益を１２２０億円から１６７５億円（同２．７倍）へ上方修正し、あわせて未定としていた期末配当予想を２０円とし、年間配当予想を実質増配となる３９円へ引き上げたことが好感されている。 ＳｏＣ（