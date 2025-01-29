「ヴァレンティノ ビューティ（VALENTINO BEAUTY）」が、ローマの快楽主義的精神に着想を得たクチュールフレグランスコレクション「ヴァレンティノ アナトミー オブ ドリームス」（30mL 各2万2000円100mL 各5万7200円）を2月5日に発売する。香りごとに異なる調香師とタッグを組んだ7種類をラインナップする。 【画像をもっと見る】 新コレクションは、「喜びの夢の解明」をテーマに