ＥＢｉＤＡＮのメンバーが俳優としても活動の幅を広げている。原因は自分にある。のリーダー・吉澤要人（２１）は、映画「ＢＬＵＥＦＩＧＨＴ〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜」（３１日公開）で銀幕デビュー。２０００人規模のオーディションを勝ち抜き、ダブル主演の一角として少年院あがりの不良を熱演している。新たなフィールドでの戦いについて聞いた。成人式を欠席してオーディションに挑んだ。「クローズＺＥ