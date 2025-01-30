本心が言動にすぐ表れてしまう男性は少なくありません。本気で愛情を女性に注いでいるのか、それとも女性のことを単にキープと考えているのかは、男性の行動を注意深く観察すれば明らかでしょう。そこで今回は、男性がキープの女性に「やりがちなこと」を紹介します。平気で約束を破ったり嘘をついたりする男性は相手がキープの女性だと、平気で約束を破ったり、嘘をついたりするもの。要は女性の気持ちなど考えず、自分本位に振る