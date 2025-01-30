「頭がダルくて重い」と感じているなら、慢性的な肩こりの原因となっていることは間違いありません。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが【側頭部の筋肉をほぐす】簡単ストレッチ。小顔効果も期待できます。🌼肩こりの原因「スマホ首」を解消。毎日の習慣にしたい簡単【肩甲骨はがし】ストレッチ側頭部の筋肉をほぐす簡単ストレッチ（１）親指を除いた４本の指で側頭部（耳の中心より上の部分からこめかみの周辺）を軽く押