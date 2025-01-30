光あれば影あり、だ。【もっと読む】貴景勝はなぜ横綱になれない？ 貴乃花の元弟子だから？【日本相撲協会・八角理事長を直撃】横綱昇進が決定した大関豊昇龍（25）。きょう29日、協会からの使者を迎え、最高位に立つ。一方、1月場所で引き立て役になってしまったのが、同じ大関の琴桜（27）と大の里（24）だ。大の里は10勝5敗で2ケタ勝ったものの、先場所は9勝6敗。2回優勝した昨年から、勢いがやや落ちたともっぱらだが