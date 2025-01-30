JFA（日本サッカー協会）は昨28日、U20（20歳以下）アジアカップ中国大会（深圳=2月12日開幕、決勝3月1日）に出場する日本代表メンバー23人を発表した。【もっと読む】高校サッカーV前橋育英からJ入りゼロのなぜ？ 同大会には16カ国が参加し、ベスト4以上の国に9月27日に開幕するU20W杯チリ大会（決勝10月19日）への出場権が与えられる。日本はD組に入って14日のタイ戦を皮切りにシリア、韓国と対戦する。「メンバーで