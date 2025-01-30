川口春奈（29）主演、SixTONES松村北斗（29）の共演で話題の日本テレビ土ドラ10「アンサンブル」は、初回の平均世帯視聴率7.6％から、25日放送の第2話で5.9％に（数字は関東地区＝ビデオリサーチ調べ）。【もっと読む】井ノ原快彦が『STARTO』福田淳社長に反対するファンの矢面に…一方で「イノッチいれば大丈夫」の声も「もう視聴率だけでドラマ人気は図れないとはいえ、数字を落としているのは痛い。配信サービスTVerのお気に