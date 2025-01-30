ダウンタウン松本人志（61）の地上波復帰は模索中で、元SMAP中居正広さん（52）は電撃引退……。カンニング竹山がフジテレビ関与の疑惑を否定も…落語家・立川雲水が「後輩が女を20人集めて…」と暴露「松本さん、中居さんという“大物MC”が抜けた穴を誰が埋めるかですが、テレビマンが出てほしいと名前を挙げる最強MCはサンドウィッチマン、千鳥、バナナマン。好感度ランキングの上位の常連です。3組と比べて好感度ではやや劣