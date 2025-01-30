【ラサール石井 東憤西笑】#240元兵庫県議の死をめぐり虚偽情報拡散…立花孝志氏は名誉毀損で立件なるか？若狭勝弁護士が見解SNS上で「#立花孝志を逮捕せよ」がトレンドになった。百条委員会で斎藤県知事に質問していた竹内県議を自死するまで追い詰めた経緯、そして死後までその死を愚弄し臆面もなく罵倒する姿に怒りを覚える人たちがネット上にあふれた。しかしまた立花氏を擁護し竹内氏にあらぬ疑惑を抱く人たちも同様にあ