29日の日経平均株価は、ニューヨーク市場の影響を受け、下げが目立っていたハイテク株を中心に買い戻しが先行。終値は397円高い3万9414円で、4営業日ぶりに反発しました。マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆氏「中国発の低コストのAI“ディープシークショック”でエヌビディアは（株価を）17％下げた。ところが、その後は反発に転じたということを好感して、AI関連銘柄が反発して日経平均株価も400円近い上昇になり