静岡県磐田市消防団の山田大貴容疑者（33）は、消防団が管理していた現金34万円を着服した疑いが持たれています。着服した金は、地域住民に消火器を販売した際の売上金でした。山田容疑者「自分のために使ってしまった」横領の被害総額は数百万円に上る可能性があるということです。（「グッド！モーニング」2025年1月30日放送分より）