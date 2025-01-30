試験監督がトイレの個室の中までついてきました。大阪公立大学「受験者には不安な思いや大変不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした」18日に行われた大学入学共通テスト。試験中、男子受験生が「トイレに行きたい」と申し出ました。すると、試験監督をしていた大阪公立大学の男性教員は、多目的トイレの個室の中まで同行しました。試験後、受験生の保護者から「子どもが怖い思いをしている」と問い合わせがあり、発覚