29日、都内で第37期の竜王の戴冠を祝う「竜王就位式」が行われました。藤井聡太七冠（22）は、竜王戦のタイトル4連覇中です。藤井七冠「来期は永世竜王を目指すシリーズにもなります。来期に向けて実力を高めていけるように、これからもしっかりと取り組んでいきたいと思います」藤井七冠は、来月2日から棋王戦五番勝負に臨みます。また、唯一持っていない「叡王」のタイトルでも本戦トーナメントに出場していて、八冠復帰