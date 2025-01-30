ルッキズムの観点からは適切ではないことは十分理解したうえでだが、橋本環奈の最大の武器、それはその「ルックス」だと思う。橋本環奈、ハシカンにはものすごく華がある。それは多くの人に異論はないだろう。そもそもが、地方のグループアイドルのメンバーとして活動していたなかで撮られたいわゆる「奇跡の1枚」と呼ばれる1枚のライブ写真がきっかけとなり「1000年に1人の逸材」として大きな注目を集めたことからも、その