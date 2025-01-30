元日本代表MFの前園真聖氏が、自身のYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」で三浦知良について語った。まず前園氏は、カズと出会った当初は自身が現役だったこともあり、対抗心があったと回想する。「最初に（日本）代表に呼ばれた時、カズさんも当然まだバリバリでいらっしゃって。俺が20歳で。（カズが）凄いし、いろんなことを吸収したいと思っていた。もちろん凄さも分かっていたけれども、若かりし