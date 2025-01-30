現地時間１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で、すでにノックアウトフェーズ・ストレートインを決めているリバプールは、PSVと敵地で対戦。大幅にメンバーを入れ替え、遠藤航がフル出場したなか、２−３で逆転負けを喫した。この一戦であまりにも苦いトップチーム・デビューを経験したのが、アマラ・ナロだ。18歳のDF は83分からついに晴れ舞台に立ったものの、わずか４分後に一発退場となっ