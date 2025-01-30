タレントの中居正広氏（52）が23日、芸能活動を引退すると発表した。作家の岩井志麻子さんは「9日に出たお詫び文、さらに23日に出たメッセージを見て、改めて謝罪の難しさを感じた」という――。写真提供＝共同通信社タレントの中居正広さんが芸能活動を引退することを伝える街頭モニター＝2025年1月23日午後、東京・新橋 - 写真提供＝共同通信社■中居氏の謝罪文を読んで思ったこと国民的スターで日本を代表するアイドルの一人だ