【安東聯合ニュース】韓国・慶尚北道が今年、「２０２５慶尚北道訪問の年」と同道慶州市で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機にグローバル観光都市への飛躍を図る。慶尚北道によると、今年は外国人観光客３００万人時代に向けてグローバル観光マーケティングをさらに強化する。海外の博覧会への参加、旅行業界や関係機関との協業、海外主要市場を対象としたマーケティングを推進する。１０月末に開