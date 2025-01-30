トランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、連邦準備制度理事会（FRB）とパウエル議長が「インフレ抑止に失敗した」と自らの交流サイト（SNS）で批判した。FRBが同日に政策金利の据え置きを決めたことへの言及はなかった。トランプ氏は「FRBがDEI（多様性・公平性・包括性）やジェンダー、偽りの気候変動問題に時間を費やさなければ、インフレは問題にならなかった」と主張した。SNSでは「銀行