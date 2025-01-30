(G)-IDLE・ミンニとNCT・テンが2SHOTを披露した。【写真】ミンニ、“大胆衣装”で証明した完璧スタイルミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。公開された写真は、ミンニの1stソロミニアルバム『HER』の収録曲『Obsession（Feat.TEN of WayV）』のスペシャルクリップ映像のオフショットだ。ミンニとテンはデニムのセットアップを着用し、カップルコーデを披露している。テンの頭に猫耳を作るミンニの可愛ら