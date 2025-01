「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」(C)LAPONEENTERTAINMENT 1月27日から2月2日まで、東京ドームとその他周辺施設を舞台にLAPONEグループ所属アーティストJO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEによる合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が開催中。JO1とINIは、1月27日から29日の3日間、メンバー22名が自ら企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。