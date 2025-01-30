フジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）は３０日、週刊文春が元タレントの中居正広氏と女性との会食を巡るトラブルを報じた第１弾の記事について、同誌を発行する文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」が２９日に「フジテレビ・中居問題記事の訂正について【編集長より】」と題する声明が公開されたことを報じた。週刊文春は昨年１２月２６日発売号で中居氏と女性との会食を巡るトラブルを報じた第