陸上部に所属している「ユキト」と付き合っている「にしこ」。にしこの親友・マユも交え、高校生活を楽しく過ごしていました。高校2年生のとき、陸上部のマネージャー・モカと出会います。ユキトに思いを寄せるモカ。モカはにしことユキトの間に度々入ってきて…。この作品では、思春期に自分本位な同級生に悩まされた恋愛経験を描いています。にしこ(@nishiko.essei)さんの描く、『人の彼氏を平気で狙う女の話』をダ