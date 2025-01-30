東北日本海側南部では、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となっています。３０日夕方にかけて、大雪に警戒してください。 ［気象概況］日本付近は冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。このため、東北日本海側南部では、大雪となる所がある見込みです。 ［雪の予想］ ３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は