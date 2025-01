Ars Technicaは1月29日(米国時間)、「Apple chips can be hacked to leak secrets from Gmail, iCloud, and more - Ars Technica」において、Apple AシリーズおよびMシリーズCPUからサイドチャネル攻撃可能な脆弱性が2種類発見されたと伝えた。これら脆弱性を悪用されると、悪意のあるWebサイトにアクセスするだけでサンドボックスを回避して機密情報を窃取される可能性がある。Apple chips can be hacked to leak secrets from Gm