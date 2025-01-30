【ソウル聯合ニュース】韓国のパク・チャヌク監督の代表作の一つ、「ＪＳＡ」の公開から２５年を迎え、パク監督と主演俳優が一堂に会するイベントが開かれる。韓国総合コンテンツ大手のＣＪＥＮＭによると、パク監督と俳優のソン・ガンホ、イ・ビョンホン、イ・ヨンエ、キム・テウが来月４日にソウルの複合映画館（シネコン）「ＣＧＶ竜山アイパークモール」で舞台あいさつを行う。ＣＪＥＮＭは文化産業進出３０周年を記念