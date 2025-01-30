超特急が29日、横浜アリーナで「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024−2025”Joker”」ツアー最終公演を開催した。バックボーカルのタカシ（28）が発熱を伴う帯状疱疹（ほうしん）のため、横浜アリーナでの2公演を欠席。8人でのステージとなったが、同じくバックボーカルのシューヤ（29）は「8人しか立っていないけど、9人の気持ちで届けます！」と、タカシの思いも背負って全身全霊で歌唱した。ライブは未発表曲の「POKER FACE」で幕を