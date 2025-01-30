David Shepardson[２９日 ロイター] - 米ニューヨーク州都市交通局（ＭＴＡ）は２９日、１月５日に同国初の「渋滞税」が導入されて以来、ニューヨーク市マンハッタンの最混雑地域に乗り入れる車両が計１００万台減少し、通勤時間が短縮されたと明らかにした。ハドソン川とイースト川を渡る全交差点で往路の所要時間が１０─３０％以上短縮され、バスの運行も改善されたという。一方。地下鉄の利用者数は２０２４年１月と比べ平