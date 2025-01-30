Ann SaphirHoward Schneider[２９日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、トランプ政権がＦＲＢの政策決定に与える影響はそれほど大きくないとの見解を示した。ＦＲＢはトランプ氏の大統領就任を控えた１７日、金融システムにおける気候リスクの監視方法を模索する中銀および規制当局の国際組織「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（Ｎ