【モデルプレス＝2025/01/30】俳優の伊藤あさひと原因は自分にある。の武藤潤がＷ主演を務めるMBSドラマ特区枠「ふったらどしゃぶり」（テレビ神奈川：23時30分〜、MBS：24時59分〜他）の第4話が、30日に放送される。【写真】「ふったらどしゃぶり」サプライズ登場した人気アイドル◆伊藤あさひ＆武藤潤Ｗ主演「ふったらどしゃぶり」本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチ氏のBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains, it pour
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