1月29日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）Uchi CaféとGODIVAがコラボしたスイーツ3商品が登場！GODIVAのチョコレートを使用した、の濃厚チョコレートのスイーツです！ゴディバとウチカフェのコラボ、前回は昨年12月10日でした。今回はバレンタインにもおすすめの商品です！さっそく「Uchi Café×GODIVAガトーショコラ」「Uchi Café×GODIVAダブルショコラワッフル」「Uchi Café×GODIVA