フィリーズからＦＡになっていたカルロス・エステベス投手（３２）がロイヤルズと契約合意したと２９日（日本時間３０日）、複数の米メディアが報じた。救援右腕のエステベスは、１６年にロッキーズでメジャーデビュー。２３年にはエンゼルスに加入して、大谷翔平投手（３０）と同僚だった。昨季はシーズン途中にエ軍からフィリーズへ移籍。昨季は２チーム合計５４試合に登板し、４勝５敗２６セーブ、防御率２・４５の成績を残