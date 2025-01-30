衆院予算委員会は３０日午前、自民党派閥の「政治とカネ」の問題を巡り、旧安倍派の会計責任者の参考人招致を立憲民主党、日本維新の会、国民民主党など野党の賛成多数で議決した。自民は反対し、公明党は採決を退席した。参考人招致は全会一致で議決するのが慣例で、多数決で招致が決まったのは１９７４年以来、５１年ぶり。ただ、議決に強制力はなく、会計責任者は招致に応じない意向を自民に伝えており、参考人招致が実現す