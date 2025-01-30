間近で起こった危機一髪の事態に現地のラリーファンが思わず大興奮。中継の放送席も絶叫した一幕があった。【映像】危機一髪で接触回避の瞬間世界ラリー選手権（WRC）の開幕戦「ラリー・モンテカルロ」。日本時間25日の競技3日目デイ3、勝負どころとなったSS11「オスロン」セッション開始前の時点で、フルモーの総合順位は3位。ヒョンデのダブルエースであるティエリー・ヌービルとオィット・タナックがアクシデントに見舞われ