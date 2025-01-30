サイバーエージェントがカイ気配スタートで切り返し急。前日は朝高後に値を消したが、きょうは改めて投資資金が攻勢をかけており、５日移動平均線をサポートラインとする上昇トレンドが鮮明だ。２９日取引終了後に２５年９月期第１四半期（２４年１０～１２月）の決算を発表、最終利益が５０億７１００万円の黒字（前年同期は４億７２００万円の赤字）と回復色を鮮明としている。「ＡＢＥＭＡ」の