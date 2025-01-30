大腸内視鏡検査は、大腸内を直接観察することで大腸がんやポリープ、炎症性疾患などの早期発見を可能にする重要な検査です。特に大腸がんは40代以降で急増する傾向があり、自覚症状がほとんどない初期段階では検査が唯一の発見手段です。大腸内視鏡検査の理想的な検査頻度について「佐々木医院」の佐々木先生に伺いました。≫内視鏡検査もう痛くない！胃カメラや大腸の苦痛を軽減する検査方法 編集部 では、大腸内視鏡