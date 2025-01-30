30日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比145ポイント安の2万5010ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万5128.87ポイントに対しては118.87ポイント安。 株探ニュース