30日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円18銭前後と、前日午後5時時点に比べ10銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円69銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース