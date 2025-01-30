Photo: Kenta Terunuma 世界中どこにでも持ち運べる「躍動する音質」。とんでもないコンセプトで、とんでもない音質を実現したDJミキサーが登場しました。それが、NEXTRAVELER「Surrender8124」です。 Image: NEXTRAVELER 手のひらサイズのオーディオインターフェースのような見た目ですが、伝説的なスタジオ