SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは言葉の使い分けクイズです。■気になる解答は…下線部に当てはまる漢字は「C.どちらでもよい」です！■解説A .鳥・虫・魚などの雌から産み出される、殻や膜に包まれた球形のもの。孵化 (ふか) すると子になる。卵 (らん) 。「―を産む」「―がかえる」